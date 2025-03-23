南京吸金 場面墟冚 湯唯突破防線 埋身寵粉噴香水

藝人湯唯向來親民，前日她現身南京舉行的品牌彩妝活動，以灰色連身裙上陣，狀態大好，現場吸引數百人圍觀，場面墟冚。湯唯出入時有多名保安傍實，但她抵不住粉絲的熱情，未有理會保安的阻攔，走近人群跟粉絲近距離互動，她不僅幫粉絲簽名、畀心及握手，還越過保安的人牆舉高香水噴向圍觀途人，非常俏皮，引來全場尖叫連連，大讚她太有魅力及貼地，看到現場擁擠，她不忘貼心提醒大家要注意安全。