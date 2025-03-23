南京吸金 場面墟冚 湯唯突破防線 埋身寵粉噴香水
藝人湯唯向來親民，前日她現身南京舉行的品牌彩妝活動，以灰色連身裙上陣，狀態大好，現場吸引數百人圍觀，場面墟冚。湯唯出入時有多名保安傍實，但她抵不住粉絲的熱情，未有理會保安的阻攔，走近人群跟粉絲近距離互動，她不僅幫粉絲簽名、畀心及握手，還越過保安的人牆舉高香水噴向圍觀途人，非常俏皮，引來全場尖叫連連，大讚她太有魅力及貼地，看到現場擁擠，她不忘貼心提醒大家要注意安全。
即場求教南京話
網民見到湯唯360度向粉絲噴香水時，紛紛表示羨慕，並直呼「噴香水那一刻簡直心都化了」、「被湯唯噴到一周都不會洗澡了。」其後湯唯上台跟主持聊天，她先以普通話向現場觀眾打招呼，再問主持人：「南京話『大家好』怎樣說？」主持人坦言被難倒，笑言要問一下台下觀眾，想不到湯唯二話不說走到粉絲群前面說：「我來問。」非常寵粉！而晚上她換上黑色皮褸配黑色長裙出席品牌晚宴，同場還有中國女子花樣游泳運動員王柳懿、王芊懿及花式滑冰運動員朱易。
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