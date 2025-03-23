姜大衞兒子甩拖 報名求脫單 陳懿德見筍盤嗒糖 自薦做女神

姜大衞兒子姜卓文昨日突然現身無綫戀綜海選，早前被網民爆好事近的他，承認跟Dancer前女友兩個月前分手，現操肌備戰希望奪得李芷晴芳心。至於陳懿德就大讚參賽者高質素，甚至想自薦加入女神行列。

無綫戀綜節目《女神配對計劃》吸引數百想脫單男士報名，希望向女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏和羅毓儀求愛。昨日13位參加者接受江美儀、陸浩明、陳懿德和麥玲玲面試，最多人想向李芷晴和葉蒨文求愛，有參加者表示鍾意女神李芷晴夠貼地，陸浩明戲弄陳懿德說：「德德（陳懿德）唔夠貼地？不過佢已經有天宇。」德德無力反擊以甜笑回應，但笑言：「參加者好高質，好想即場向監製加我做女神。」

江美儀幫眼揀「女婿」 參加者包括星二代姜大衞和李琳琳兒子、現年29歲的姜卓文，他原有拍拖多年女友，早前還被爆拍攝婚照，不過他解釋只是幫朋友做模特兒，並自爆已分手：「最近單身，分咗手兩個月。」他表示擇偶着重性格多於外表，本身認識葉蒨文和關嘉敏，但未有深入了解，希望藉此加深認識，他喜歡外向性格洋化女仔，「如果要我揀，我覺得李芷晴幾正，但擔心唔夠高。」

參加者之中不乏條件優厚的筍盤，包括家族經營醫美集團的陳衍丞、財務律師劉啟進和餐廳總經理劉榮業。又有「騎呢族」如早前狂追女神的Baby Face黃駿濠及「翻版戇豆」吳宇軒。全場年紀最大是54歲「王晶林敏驄混合版」的高漢良，報稱失業打散。自稱健身教練的邱迦康擁46吋胸肌，即場除衫晒6舊腹肌，又自封「貝沙灣第一胸肌」。

江美儀表示替「女兒」（《下流上車族》角色）羅毓儀選擇對象，較重視人品，但經濟都好重要，笑言不想個女辛苦。讚姜卓文靚仔高質，有理想有目標會加分。可趁機幫自己揀對象？笑言：「初時我以為叫我嚟係畀我揀，原來係畀個女揀。」