中娛星動：暴雨襲蘇州 舞台濕滑 莫文蔚兩度跣低 完美執生贏掌聲

歌手莫文蔚於蘇州開騷期間遇上暴雨，舞台變得濕滑，令她表演時險象環生，更兩度不慎仆倒於台上，幸好未有受傷，最終順利完成演出，她在舞台上展示的應變能力亦贏得網民激讚。

莫文蔚（Karen）近日在蘇州舉行《大秀一場》演唱會，吸引大批粉絲捧場。不過天公不作美，於演唱會期間下起暴雨，舞台非常濕滑，令Karen表演過程中不慎跌倒兩次。從網上曝光片段可見，身穿黑色亮片裝的莫文蔚大騷長腿，先從舞台中央緩步走向前方，步姿誘人。但當她停低蹲下準備擺Pose的時候卻一不留神跌倒人前，她嚇了一跳，不過表現尚算鎮定，並迅速調整心情立即站起來繼續表演，在觀眾面前擺出多個狂野性感甫士成功執生，相當專業。

怎料事件一不離二，在另一個表演環節中，她在升降舞台前方跳舞時再不慎跌倒，當下她亦火速站起來繼續表演。兩次意外後她均立即調整心情，以最佳姿態繼續表演，令不少網民紛紛激讚。事後，她在社交網表示：「難忘蘇州的雨夜，球鞋踏着冷雨，濺起音樂的水花，帶來了意外之喜，心情也更加亢奮，謝謝蘇州的你們與我一同用最大的熱情，為彼此編織了最熱烈的暖意。」

考歌手臨場反應 其實歌手於舞台演出時跌倒的事件不時發生，例如年初陳慧嫻於紅館舉行演唱會期間，身穿深藍色公主裙、腳踏7吋高踭鞋的她不慎踩到裙腳，頓時失重心跌倒於台上，起身後隨即繼續演出，表現專業，又形容為「華麗的跌」化解尷尬場面。而組合Twins去年於騷上表演招牌側手翻時，鍾欣潼（阿嬌）失手跌倒跪在地上，蔡卓妍見狀立即衝上前扶起她，幸好阿嬌傷勢不算嚴重，可以繼續演出。