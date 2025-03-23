談造人大計即扮懵 衛詩雅出口術𢱑撈 爭取做打雜

藝人衛詩雅昨晚現身香港電影工作者總會春茗，憑英皇電影《破．地獄》6度封后的她，自言在總會中沒有任何職位，揚言不介意打雜，認真抵得諗！被問到造人大計時，衛詩雅即玩食字，表示已做了40年人。

「香港電影工作者總會」昨晚舉行春茗，身為會長的古天樂、衛詩雅、黃浩然、邱彥筒（Marf）、張繼聰夫婦及林家熙等傾巢而出，全場筵開26席，大會向3位幕後工作人員頒獎以示鼓勵，相當熱鬧。

衛詩雅受訪時直言非常期待這次晚宴：「因為平日同啲工作人員只係好趕咁喺片場食飯盒嘛。（妳喺總會有冇職位？）冇呀，不過可以自薦，做打雜都得。」自言近日開始有假放的她，被問到造人大計時即笑說：「做人？我做咗40年喎，哈哈！呢方面冇壓力嘅，一切順其自然，反而我同老公有傾過領養，屋企人都冇畀壓力我哋。（有冇認真調理身體備孕？）又冇喎，不過每晚老公都畀好多Supplement我食。」

談到金像獎戰衣，衛詩雅透露仍未有定案，又自嘲就算性感上陣老公也不介意：「因為我冇嘢睇，同一件衫人哋可以着到好性感，我會變成童裝㗎！」還透露老公當晚會同行支持她。

古天樂助新血入行 同場的古天樂談到為3位幕後工作人員頒獎，他感性表示：「有啲前輩，可能喺呢行做咗好耐，一直未必有機會攞獎，獎項對佢哋嚟講，可能係成個演藝生涯嘅肯定。有啲頒獎禮只係頒畀幕前，但我個人覺得幕後都付出咗好多。」又透露總會撥款資助參賽者實現拍電影的夢想：「我哋會喺幾十套戲裏面，揀出10套入圍，然後我會同參賽者見面。」他直言有新血入行值得鼓勵，嶄新的想法有助於刺激整個行業。

另外，徐少強兒子徐偉棟早前被指跟無綫花旦姚子羚發展姊弟戀，昨晚他被追問戀情時表示：「都係嗰句，畀多啲空間我哋大家了解吓。（欣賞佢啲咩？）佢嘅愛心同工作態度，佢對朋友好好。（差啲咩先可以變成情侶？）呢個我都喺度參透緊，大家可以畀啲意見我，點樣追吓女仔。」又稱期待跟對方進一步。