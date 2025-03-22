娛樂

連踩多場谷戲 光希感觸落淚

日劇天王木村拓哉細女光希主演的新片《女神降臨》前篇，前日在日本上映，她與兩位男主角渡邊圭祐及綱啓永連走多場造勢。3人一早亮相多個直播電視節目，再到戲院見觀眾，韓國原作漫畫家yaongyi更驚喜現身撐場。活動尾聲，光希表示感到很幸福，之後突然灑淚，要拍檔渡邊圭祐遞上手帕抹淚。
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