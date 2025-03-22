荷里活迎來寒冬 羅拔新片谷唔起 埋單料勁蝕6億

新一年開始不久，荷里活電影業已迎來寒冬，多部矚目大作票房失利，當中由韓國金像導演奉俊昊執導、英國影壇男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的科幻喜劇《米奇17號》（Mickey 17）在北美票房仆直！有電影網站估計，電影分分鐘累華納兄弟探索電影公司勁蝕約5.85億至6.24億港元！

電影《米奇17號》本月初全球公映，上映兩個多星期，全球累積票房僅得9,220萬美元（約7.19億港元），包括北美的3,570萬美元（約2.78億港元）票房收入，預計最終全球票房只有1.75億至1.8億美元（約13.65億至14億港元）左右。由於該片製作成本高達1.18億美元（約9.2億港元），若要收支平衡的話，全球累積票房必須達3億美元（約23.4億港元），無奈《米》片票房一直冇起色，早前電影公司為了止蝕，宣布影片將提早於本月底在影視串流平台上架，希望撈番一筆！

《白雪公主》預售慘淡 除了羅拔新片令人跌眼鏡外，早前還有多部大片遭遇滑鐵盧！例如上月中公映的漫威（Marvel）超英大作《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World），上映個多月票房未見起色，北美累積票房僅得1.8億美元（約14億港元），成為漫威史上最低票房電影之一。

另一迪士尼矚目大作《白雪公主》（Snow White）昨日於爭議聲中在北美等地開畫，票房不被睇好。有美國電影新聞網指出，該片的預售票房僅得500萬美元（約3,900萬港元），根據目前走勢，行內人士擔心其周末開畫票房勢將仆直，成為迪士尼改編動畫的真人版電影最差開畫票房其中一部！為了救亡，飾演「白雪公主」的女主角Rachel Zegler繼續落力宣傳，前日亮相晨早節目時，曾批評原版「古怪」及「極度過時」的她突然轉軚，大讚原版是經典！