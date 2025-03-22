藝人陳茵媺（Aimee）日前陪細女Camilla到主題樂園遊玩，Camilla變身小公主，相當嬌俏，Aimee更陪女兒一同化閃閃眼妝，十分有愛。被女兒完全融化的Aimee有感而發表示：「時間過得好快，我們的小公主長得真快，趁她仍然喜歡戴皇冠和禮服，我會盡力捕捉這個神奇時刻，留下終生難忘的回憶。」