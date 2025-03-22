粉絲及時嗌疏散 開工遇猛火燒屋 鞠婧禕驚慌走難
內地小花鞠婧禕與內地小生曾舜晞主演的古裝劇《月鱗綺紀》去年底在橫店開機，鞠婧禕在劇中的最新造型曝光，她束着兩條麻花辮子、身穿異域服裝翩翩起舞，獲網民封為異域美女。
不過近日有網友在社交網分享短片，大爆該劇拍攝時，現場突然起火，從片中所見，起火的是幾間房屋，火勢猛烈，導演郭敬明、演員田嘉瑞及工作人員紛紛逃離。
專心跳舞不以為意
而鞠婧禕當時正在另一邊跟其他群演拍攝篝火晚會的跳舞戲份，女團出身的她舞姿撩人又輕盈，初時大家見到火光都不以為意，以為是拍攝效果，鞠婧禕專注跳舞，後來見火勢愈來愈大才發現不對勁，現場粉絲向他們大叫：「着火了！快走，快走！」提醒眾人趕緊離開，鞠婧禕先用手掩口鼻並露出驚訝表情，之後跟着群演一起疏散，其後她不忘跟身邊工作人員關心消防有沒有及時趕到及有沒有人受傷，又叮囑現場的粉絲要注意安全。
事後，郭敬明回應事件時表示：「人都沒事，都挺好的，就是一個茅草屋燒了。」事件引來粉絲關注，呼籲劇組要注意安全，做好防護措施以免演員受傷。
人人做記者
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