粉絲及時嗌疏散 開工遇猛火燒屋 鞠婧禕驚慌走難

專心跳舞不以為意

而鞠婧禕當時正在另一邊跟其他群演拍攝篝火晚會的跳舞戲份，女團出身的她舞姿撩人又輕盈，初時大家見到火光都不以為意，以為是拍攝效果，鞠婧禕專注跳舞，後來見火勢愈來愈大才發現不對勁，現場粉絲向他們大叫：「着火了！快走，快走！」提醒眾人趕緊離開，鞠婧禕先用手掩口鼻並露出驚訝表情，之後跟着群演一起疏散，其後她不忘跟身邊工作人員關心消防有沒有及時趕到及有沒有人受傷，又叮囑現場的粉絲要注意安全。