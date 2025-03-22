李冰冰遊雪山 素顏冇得彈

內地女星李冰冰近年放慢腳步，有意減產享受人生。向來喜歡滑雪的她，近日到雪山旅行，在社交網分享多張素顏照，配文道：「花很多時間在路上也不要緊的」。相中，她身穿一身雪衣裝束，活力十足，還拿着鏡子拍下大頭照，皮膚狀態甚佳，獲網民大讚愈來愈靚女。