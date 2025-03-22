麥明詩順利「卸貨」 晒全家福冧到爆

「十優港姐」麥明詩昨日公布喜訊，透露已經「卸貨」並分享一家3口的合照，溫馨滿瀉。而一直只透露會生蛇B的黃翠如，被資深藝人劉江爆料指「生咗啦」，同樣獲得全城恭賀。

而昨日終於傳來喜訊，Louisa透過社交網宣布已經「卸貨」，正式升呢人母：「爸媽會與你一起成長，願你堅強勇敢，面對風雨、擁抱陽光。」她還分享了一家3口的合照，雖然未能見清BB的樣貌，但小朋友在父母懷中甜睡，幸福滿瀉。而另外一張照片中，盛勁為正陪同太太出院，見他右手牽着Louisa，左手提着嬰兒籃，背影看上去相當可靠。而Louisa的雙腿依然纖幼，上身未見浮腫，看來產後狀態不俗。

黃翠如被爆已生B

另一邊廂，即將榮升人母的黃翠如近來已減少出席活動，而資深藝人劉江近日亮相李珊珊的網上節目，提及跑步運動話題時，他表示自己參與的跑步團成員包括苗僑偉、戚美珍、黃日華，以及黃翠如和蕭正楠。當李珊珊問到：「翠如不是大肚嗎？」怎料劉江口快快的說：「生咗啦，尋日定前日。」此言一出，李珊珊一臉驚訝：「你爆了出來！」劉江即表示：「現在大家都知……恭喜她，我沒有講男定女，不能講啦。」李珊珊惟有打圓場續說：「不緊要劉老師，無心，是開心事，值得分享。」