獨家訪問：做配角難掩「戲場」 首度亮相內地劇 王浩信爆肌搶Fo

視帝王浩信去年與內地公司簽約後，將事業重心轉移至內地，現時熱播的劇集《黃雀》是他首次出演的內地作品，雖然浩信只是擔任配角，仍獲網民大讚「戲場」十足。日前播出的一集中，他更赤裸上身騷肌，相當吸睛。

內地懸疑警匪劇集《黃雀》由好戲之人秦嵐及郭京飛主演，劇中有不少案件，包括眼角膜失竊案、文物走私案等，亦不乏輕鬆搞笑場口。雖然該劇於央視平台播出僅一周，但收視相當理想，於貓眼榜熱度排行中位列第3，力壓白鹿的《北上》、虞書欣的《噓，國王在冬眠》及張凌赫的《愛你》。

而香港視帝王浩信雖然只在劇中飾演男配角，但表現依然搶眼。飾演眼科醫生的他，角色輕佻又好色，甫出場已憑其精湛的演技備受好評。浩信主要以普通話進行拍攝，有些場口更需要以英文上陣，內地網民大讚他發音十分標準。

開騷慶祝入行20周年 《黃雀》日前播出的一集講述浩信於火車上遇到美女，之後二人去到酒店，浩信被對方下藥迷暈，事後被盜走裝有眼角膜的箱子。場口中，浩信赤裸上身，其健碩的肌肉相當吸睛。昨日，他接受本報獨家訪問時謂：「呢套劇反應幾好，作為第一次喺內地劇登場，冇令觀眾失望其實已經好開心，套劇中央電視台播，內地Fans同我啲親戚朋友都好開心，算係我一個新嘗試，亦都係達成今年其中一個目標。」

另外，浩信日前與《反黑路人甲》的演員張振朗、高海寧、朱敏瀚和馮盈盈等開心飯敍，問到現時是否在港工作，他謂：「我呢排喺香港有啲嘢做，嚟緊我同黎瑞恩都有個演唱會，依家排練緊，適逢入行20周年，今年年中我都想搞演唱會，努力籌備中。」