中娛星動：楊紫新劇現暗湧 李現疑遭胡歌搶飯碗

日前在日本遭不少網民野生捕獲的內地男星李現，前晚現身上海出席活動，有消息指他與楊紫合演的《錦繡芳華》將於6月播映，但另一作品《生命樹》似乎有變卦，隨時遭胡歌搶走男主角寶座。

內地男神李現與影后周迅前晚在上海出席品牌活動，李現以一身卡其色西裝亮相，紳士造型相當俊朗；周迅則打扮優雅，晚宴期間與導演陳可辛不時交談，心情甚佳。李現日前才於日本東京旅行，期間在首飾店、超市及餐廳被網民捕獲，一身隨性打扮的他，孭着背囊相當閒適；同行還有乒乓球奧運冠軍樊振東，兩人同是皇馬球迷，更曾結伴睇球賽。

鼓勵旅遊看世界 前晚李現受訪時，被問到何時再有旅行計劃，他笑說：「先出發了再說，大江大河各處都是好選擇。」他每有空檔便四出遊歷，曾在Vlog中說：「你只管出發，爺就會給你最好獎勵。其實真正上了互聯網，我們看到的根本不是事實的全部，應該真正的出來，去看看這個真實的世界，今年明白了一些，去追求甚麼，去探尋、挑戰甚麼，到老了回看自己這一生，後悔不要浪費在不必要的事情。」甚有人生體會。

此外，內地另一男神胡歌日前亦帥氣出席品牌活動，期間自爆之後要到高原拍攝一部充滿愛的電視劇，網民認定是楊紫擔任女主角的《生命樹》，但該劇的男主角之前傳是李現，如今胡歌放聲氣加盟，未知是搶走李現的男主角之位，還是只屬客串。而李現與楊紫主演的《國色芳華》之前甚受歡迎，第2季《錦繡芳華》有指將於6月播放，並已開始招募劇迷出席北京宣傳活動。