楊偲泳𢱑咬唇戲報復男友 劉穎鏇被屈有口氣 張振朗霸氣護花

視帝張振朗和劉穎鏇在新劇組成CP，不但外形合襯，私下亦感情要好，近日有網民抹黑劉穎鏇疑有口氣，振朗即跳出來護花。至於其正印女友楊偲泳不讓振朗的「咬唇戲」專美，戲言也要向新戲導演要求加插咬唇鏡頭。

藝人張振朗和劉穎鏇（Tiffany）主演的無綫劇集《奪命提示》劇情愈趨緊張刺激，Tiffany的苦情喊戲更是入木三分，令觀眾大受感動，更有人表示隔着電視一起喊。不過亦有口痕網民搞錯重點，竟出Po嘲笑Tiffany疑似有脷苔：「救命，劉穎鏇的舌苔太讓我出戲了，是太濕熱了嘛？我的焦點都在她的嘴巴裏。」其他網民亦戥對手張振朗慘，可能要忍受對方的口氣。眼見拍檔被攻擊，張振朗立即留言霸氣反擊：「放心，沒有，很香和清新。」禮貌又體面的回應獲激讚。

借談善言擋駕 另一方面，前晚振朗的女友楊偲泳與談善言（阿談）、岑珈其和林家熙出席電影《搗破法蘭克》首映禮，偲泳受訪時表示有自己的劇集清單，尚未看男友新劇，問是否怕看到男友跟Tiffany的咬唇戲會呷醋？戲中角色跟岑珈其關係曖昧的她笑謂：「我哋套電影就係爭呢啲鏡頭，一陣同導演反映吓，睇吓有冇得加呢啲鏡頭先！」談到男友成雙料視帝，她坦言在香港當演員不容易：「我覺得每個人都好努力，所以得到某啲讚賞或者殊榮，係好榮幸。」對於男友在其社交網留言，被指是宣示主權，她立即搬出談善言擋駕：「以前拍《打天下》我都成日喺阿談社交網宣示主權。」

而談善言表示同片全部是好友，所以拍起來很開心，戲中跟林家熙飾演初戀情人的她，透露開拍時剛完成左膝韌帶手術不久，故每當轉彎快跑時，也要搭着林家熙的膊頭借力，又表示電影等了兩年終於上映，感覺高興。