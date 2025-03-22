娛樂

鄧超聲演成賣點

鄧超以靚聲參演，令觀眾大感驚喜。 鄧超以靚聲參演，令觀眾大感驚喜。
鄧超以靚聲參演，令觀眾大感驚喜。
票房跑贏《平》片的《天堂旅行團》有一個大彩蛋，就是內地紅星鄧超在片中以一把磁性聲音演電台DJ，雖然沒有在幕前亮相，但靚聲穿插整部戲，而且角色延續他於2016年電影《從你的全世界路過》所演的「陳末」，別具意義！有網民表示看過《天》片後，忍不住重溫鄧超的舊歌《電台情歌》，大讚他有當歌手的潛質。
彭昱暢及童星楊恩又主演的《天》片成績不錯。彭昱暢及童星楊恩又主演的《天》片成績不錯。
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