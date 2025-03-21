「瘋言瘋語」冇時停 遭前夫Kanye唱衰全家 Kim心急護仔女

美國饒舌天王Kanye West絕對是惹「火」人物，上月他推出德國納粹黨T恤，惹來連番風雨後，早前又突然公開女兒露芙（North West）與因連環性罪行被收監候審的男歌手Diddy合唱的歌曲。而前日，Kanye又將矛頭指向前妻、美國真人騷女星Kim Kardashian，炮轟她是「性工作者」。

Kanye前日連環出Po，向Kim一家人開炮：「Kardashians一家都係『性工作者』，並對佢哋有策略地『生產』嘅黑人子女作『性販賣』。」之後，他再留言攻擊前妻：「Kim Kardashian係性販賣人士，我唔鍾意嗰個Twigs（女歌手FKA Twigs）要我個女（露芙）喺佢條片中有如此成熟嘅打扮。我原本對Twigs係有期望嘅。X你哋所有黑X。我靈魂係黑色，你哋班人唔相信我，只係話我係癲嘅。」

Beyonce夫婦「躺着中槍」 除了前妻之外，Kanye日前亦發文批評圈中好友Jay-Z與其天后太太Beyonce，並大爆他們用人工受孕的方式誕下7歲孖生仔女Rumi與Sir。此外，Kanye亦於另一貼文中直指Jay-Z是冇膽鬼。不久，他又表示因為Jay-Z聯絡了他的音樂團隊，自己迫於無奈需要刪文。

據知，Kim對前夫批評Jay-Z夫婦大感震怒，並已忍無可忍，正考慮向法庭申請獨攬4名子女的全部撫養權，禁止Kanye接近子女。知情者指目前Kim處於兩難階段，她既不想講前夫壞話，同時還要為子女的安全着想，她非常擔心Kanye在網上的「瘋言」會對子女構成嚴重的影響。