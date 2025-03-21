暢所欲玄：地舖大門如何開（理氣上篇）

地舖或別墅的大門，用巒頭來論斷，是以地形水勢來開設，沒有甚麼門派可言，基本上是必然的。在理氣上，大門應該開設在哪，則各說各話，不同理論、不同門派有着不同的方法，現在向大家分享。

洛書數是風水理的中心點，洛書數的單數，代表四正向的東南西北，1北、3東、7西、9南。而雙數的四隅向，2西南、4東南、6西北、8東北。這八個坐向，在風水上想開左右兩邊之門，應如何開設大門為吉？

四正坐向，喜青龍門；四隅坐向，則喜白虎門。這是洛書數所代表的方向方位，與天地生成之河圖數結合而得出的理論。天生一水，地六成之，坐南向北，左方青龍位，正是西北6。坐東南向西北，右方白虎位，正是北方1，這就是一六共宗是也。

坐東向西為7，左方青龍門為西南2，地生二火，天七成之，這就是二七同道。坐西南向東北為8，右方白虎門為3，天生三木，地八成之，這就是三八為朋。坐西北向東南為4，右方白虎門為南9，地生四金，天九成之，就是四九為友。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅