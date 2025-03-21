姜濤無人機表演慶生 「神徒」怒轟抄橋

MIRROR人氣王姜濤下月30日迎來26歲生日，其香港後援會日前宣布將為偶像展開一連串生日應援活動，其中《The Keung's Galleria》將於4月24至27日假西九藝術展亭舉行，屆時除了展出姜濤服飾及相片外，還有多款姜濤特別為今年生日應援全新拍攝的照片，場內透過實境還原，讓「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）沉浸於花花世界、浪漫飄雪以及型格工業風場景中，與偶像展品近距離合照。

Jeremy後援會解散 至於另一重頭節目，就是4月26日舉行的《The Keung's Show》，以尋寶為主題，「姜糖」當日可憑門票附送的尋寶Passbook暢遊西九草坪與尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡尋寶，完成任務並換取限量紀念貼紙。至於晚上，他們可在西九上空觀賞一場逾12分鐘的無人機演出，再緊接歷時約8分鐘的海上煙火表演，在維港夜景襯托下，集數千「姜糖」的祝福，為姜濤慶生。

姜濤的慶生應援節目豐富，不過當中的無人機表演，與去年7月「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）為偶像慶生的方法一模一樣，不少「神徒」即在網上留言指「姜糖」抄橋，大表不滿。

另外，MIRROR成員Jeremy的「李駿傑國際後援會」前日突然宣布因兩位資深管理員離任而解散，歌迷會已通知經理人公司，所有社交媒體會全部暫停更新及營運，歌迷會未來動向將有全新團隊重新營運，稍後再作公告。