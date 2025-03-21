唔想亂搞男女關係 姚焯菲拒與周嘉洛談情
「聲夢小花」姚焯菲昨日出席劇集宣傳，已火速融入劇組的她自爆被改花名，又謂不想在劇中搞男女關係，拒跟周嘉洛談情。
藝人姚焯菲（Chantel）最近加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，她昨日偕同劇演員周嘉洛、滕麗名、單立文及莊思明等現身宣傳活動，同場還有呂慧儀與張景淳、古佩玲與陳浚霆兩對緋聞情侶，他們玩遊戲時被要求擺出幸福甫士，張景淳抱起呂慧儀，陳浚霆與古佩玲頭貼頭，期間貪玩的湯盈盈出手將兩人額頭黐到實一實，嚇得陳浚霆面紅。
Chantel自爆被單立文改花名為「陳頭」，取其英文名諧音，又指對方覺得她跟周嘉洛在劇中會有愛情線，她說：「佢成日講會萌愛意，但其實係冇，只係佢覺得。（你想同劇中邊個有感情線？）我唔想，因為太亂，我剛剛加入劇組，如果有太多事發生會好亂，睇定啲先啦！而且我劇中嘅角色年紀太細。」講到好友鍾柔美被同學指經常走堂，她坦言對方有向她提及此事：「佢冇走堂，但畀人咁講，我都覺得好驚訝。不過佢返學時笠到冚，又坐到最後，所以冇人認到佢唔出奇。（要兼顧工作同讀書係咪好辛苦？）真係好辛苦，不過因為係自己鍾意做嘅嘢，所以再辛苦都係值得。」
莊思明撐胡杏兒老公
至於莊思明跟胡杏兒的老公李乘德相識多年，對於李乘德被指在夜店攬女，她力撐對方為人：「佢喺英國長大，見到朋友會好熱情，呢個係佢表達對朋友愛嘅一個動作，佢對男女都係咁。」又指杏兒對老公非常信任。另外，滕麗名與周嘉洛感情要好，滕麗名透露每朝都會打電話叫對方起身開工，又爆對方試過忘記要開工。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：