唔想亂搞男女關係 姚焯菲拒與周嘉洛談情

Chantel自爆被單立文改花名為「陳頭」，取其英文名諧音，又指對方覺得她跟周嘉洛在劇中會有愛情線，她說：「佢成日講會萌愛意，但其實係冇，只係佢覺得。（你想同劇中邊個有感情線？）我唔想，因為太亂，我剛剛加入劇組，如果有太多事發生會好亂，睇定啲先啦！而且我劇中嘅角色年紀太細。」講到好友鍾柔美被同學指經常走堂，她坦言對方有向她提及此事：「佢冇走堂，但畀人咁講，我都覺得好驚訝。不過佢返學時笠到冚，又坐到最後，所以冇人認到佢唔出奇。（要兼顧工作同讀書係咪好辛苦？）真係好辛苦，不過因為係自己鍾意做嘅嘢，所以再辛苦都係值得。」