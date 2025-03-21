「媒人」派對幫周家怡覓筍盤 衛詩雅連擸6獎 呻老公冇獎勵

藝人衛詩雅憑電影《破．地獄》衝出亞洲，榮獲芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」，累計已奪得6個個人獎項，昨日她出席活動時公開「詐型」，指老公周祉安沒有獎勵。而周家怡搞笑擺烏龍，搶住認「周師奶」。

藝人衛詩雅（Michelle）、周家怡、韋羅莎、劉若寶與周芷慧昨日到深水埗做義工，5人有備而來擺出「五星戰隊」甫士，賀英皇電影《破．地獄》即將推出加長版。新婚的Michelle孖住周家怡接受訪問，記者叫「周師奶」，周家怡擺烏龍搶住認，還說：「唔好叫我師奶，我未係師奶！」Michelle即說：「我先係周師奶，你第日嫁個姓周，都係周師奶。」

家怡自嘲可能沒結婚機會，又爆Michelle婚宴當日，大家搶住介紹男仔給他認識，相當尷尬。問Michelle可有介紹筍盤？家怡說：「佢嗰日好忙，冇時間，同埋我要負責收人情，重要過揀男人！」Michelle笑指老公叫她不要做媒人：「睇吓第日有冇啲開Party機會啦！」家怡強調不會特別恨拍拖：「但冇以前咁抗拒，採取開放態度，大家唔使太為我擔心。」

唔需要送樓 《破．地獄》加長版將於下月4日上映，加入不同角色的故事，但結局不變。Michelle最近於芝加哥亞洲躍動電影節勇奪「傑出演員獎」，是該片為她帶來的第6個個人獎項，更是首個亞洲以外的獎項，她對此表示感恩，認為最重要是讓不同地方的人看到作品。問老公可有獎勵？她笑說：「冇喎！大家可以同我寫吓，其實買禮物係好難嘅事，畀現金又冇紀念價值。（叫老公送樓？）咁又冇咁多錢。」日前她舉行第二場婚宴，自爆被媽咪搞喊：「佢話『你係我嘅最愛，記住有咩委屈就返屋企，大門為你而開。』」