章子怡四眼Look 獲讚回春

內地女星章子怡早前出席品牌活動，被網民指一臉倦容之餘還顯老，引起熱議。不過，她日前參加內地會議，以素顏示人並戴上眼鏡，看上去年輕不少，展現了知性又文藝的一面。即使身處會議場合，章子怡的明星氣質依然出眾，網民大讚她瞬間回春，在人群中相當搶眼。