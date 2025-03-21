中娛星動：紅地氈百花齊放 劉亦菲艷壓全場 關曉彤翻車似大媽

內地女星劉亦菲憑劇集《玫瑰的故事》人氣急升，前晚她手拿黃玫瑰亮相盛典，以粉紅晚裝裙示人的她，將春意盎然穿上身，耀眼全場。反觀與鹿晗傳分訊的關曉彤則在造型上連環翻車。

被視為「上海電視節白玉蘭獎前哨戰」的《電視劇品質盛典》前晚舉行，一眾紅星包括劉亦菲、關曉彤、章若楠、孟子義、張若昀及許凱等傾巢而出。紅地氈繼續成為女星鬥靚之地，其中以一身粉紅晚裝亮相的劉亦菲最為亮眼，貴氣十足。當晚，她獲頒「年度卓越品質之星」，主辦方更找來她合作過的4位男主角胡歌、黃曉明、霍建華和彭冠英拍攝短片送上祝福，令劉亦菲驚喜不已。

李沁前晚穿的灰藍拼色晚裝，以及佟麗婭的黑白魚尾裙都獲讚有品味，反觀經常於紅地氈被批造型翻車的關曉彤，身穿一襲黑紅色晚裝裙出場，腰短背厚，被指似足大媽。其後，她換上一身黑白波點西裝褸亮相，主持人提及她換了「新裝」時，關曉彤亦直言：「我趕緊給它換上」，相當搞笑。而其工作室釋出的靚相亦被指與真人差異甚大，有「照騙」之嫌。

章若楠長曲髮引領潮流 至於近日憑劇集《難哄》成功上位的章若楠，先後以黑色復古打扮及桃紅碎花Tube Dress登場，格調提升不少。談到她在劇中的長曲髮引發劇迷爭相模仿時，她謙虛回應：「這是天生的，髮量要多謝媽媽遺傳啊！」《九重紫》女主角孟子義則身穿有貝殼設計的晚裝示人，講到拒絕出演《乘風2025》，她坦言：「人貴在有自知之明，你懂嗎？我不去譁眾取寵出那個洋相。」相當直接。