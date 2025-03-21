開戲驅「寒冬」 甄子丹推薦阿仔入行 搞音樂推動影業

「宇宙最強」甄子丹不止打得，琴技亦了得，名副其實文武雙全，但自爆被兒子取笑「好渣」！雖然電影圈面臨寒冬期，但子丹仍支持兒子未來向電影音樂方面發展，相信只要有能力就可創出一片天地。

甄子丹與太太汪詩詩及表妹湛琪清前晚出席時尚活動，子丹兩夫婦襯到絕以情侶裝登場成為焦點，表示結婚以來經常心有靈犀，衣着和選擇食物方面都毋須特別夾，是一種緣分。子丹指平日衣着多數由自己作主，也會為兒子甄濟嘉配搭服飾，並指現年17歲的濟嘉仍在學，身高六呎一吋，外形似足韓星，又高又瘦，遺傳了太太的優良基因，深受異性歡迎，但略嫌衣着過於隨便。

王丹妮變金髮嬌娃 對於兒子遺傳了其音樂天賦，琴技高超，子丹讚兒子音樂天分很高，睇完音樂劇回家就會跟姊姊甄濟如一起Jam歌：「佢真係好有Talent，佢話我好渣，其實我唱歌都算OK，只係佢哋兩個勁。（將來想同阿仔合作？）最緊要佢哋健康，唔會畀壓力佢哋，依家最緊要讀好書，老婆對仔女教育係好重視。」他鼓勵兒子將來向電影音樂方面發展，談到電影圈步入寒冬，現時入行是否適切？他笑說：「世界會循環變，依家凍，聽日可能熱。最緊要充實自己，有能力、有才華就可以創出一片天地。」他認同劉青雲指對香港電影抱有信心，認為解決「寒冬」的方法只有開戲，而且電影題材要廣泛，要多做市場調查及聽取觀眾心聲。問到可會減片酬接戲？他指錢從來不是排第一位，最重要是誠意及開心，隨着年紀漸長，只想與有意義的人一起共事。

同場的泰星Pond吸引大批粉絲捧場，他先後以英語及廣東話打招呼，其後透過翻譯表示是第3度來港，笑問現場粉絲是否很開心，又表示很想食蛋撻和點心等，並透露將會拍劇及出新歌。至於王丹妮以一頭金色長假髮示人，穿大露背裝散發女人味，她笑言平日愛七十二變，按心情作不同打扮。她透露最近入了劇組，新片角色需要好多體力，覺得自己無論表情、演戲和動作，每日都在進步。