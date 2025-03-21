虞書欣新劇轉勢受壓 熱度降溫

內地小花虞書欣與趙露思同為現時「95花」頂流，虞書欣與內地小生林一主演的新劇《噓，國王在冬眠》現時熱播中，此劇劇組乃趙露思主演的《偷偷藏不住》班底，開播時勢如破竹，首集已有多個廣告，破播放平台現偶劇招商紀錄，熱度更打敗同期播放、由白敬亭與章若楠主演的《難哄》及張凌赫主演的《愛你》，成為熱度榜冠軍。虞書欣與林一連日來落力宣傳劇集，大玩CP感又攬又抱，甜度爆燈，原本收視一直很好，不過劇集上線10天，熱度停滯不前，被壓在檀健次的《濾鏡》之下，難以承接去年虞書欣主演的《永夜星河》光環。