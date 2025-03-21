染金髮宣示自主權 趙露思清空社交網關注 重新出發

趙露思

內地頂流小花趙露思早前因抑鬱症停工，最近已逐步復工。不過，她昨日突然取消關注全世界，昨晚社交網最終只留下5個關注對象，就連曾與她合作的陳偉霆和迪麗熱巴亦被刪除，即惹來無限揣測，網民亦再次擔心她情緒病復發。不過粉絲覺得她近日把煩惱絲染成金色，重新出「髮」，似乎清理社交網亦只是想有新開始。

趙露思去年底因抑鬱症停工，加上傳因合約問題與公司僵持不下，其健康及情緒狀況一直受到外界關注。隨着她近日積極復出，似乎已走出陰霾，一切雨過天青。不過，昨日有網民發現趙露思突然大動作整理社交網關注列表，及後更只留下5個關注對象，當中保留的只有其主演的待播劇《許我耀眼》及其他未能顯示的帳號，但《許》劇男主角陳偉霆一樣遭她狠刪，此舉惹來網民熱議，「趙露思取關」這組關鍵字更登上熱搜第一，但原來她已非首次有此舉動，早前就因健康問題清理其他社交平台關注列表。

趙露思無情取消關注的舉動，引起無限揣測，有人留言擔心她情緒又再波動玩自閉，而她單方面取消關注多人，令不少粉絲感不滿，批評她無禮，亦不尊重他人。粉絲指其關注對象中有不少合作過的藝人、網紅及工作人員，各人之前都曾幫她宣傳新劇，而其帳號的粉絲列表中仍有大批明星關注，包括迪麗熱巴、林俊傑、陳偉霆及吳磊等，粉絲批評她讓合作方淪為小粉絲。

孖「哥哥」歡樂互動 趙露思日前受訪時談及最近的生活，指之前休息養病期間有更多時間做想做的事：「無所事事就是碩果纍纍，浪費時間就是最幸福的事情。」又指因生病而學會樹立邊界，從而更好地保護自己，如今終於染了她一直想染的髮色，坦言有一種可以掌控自己的感覺。有粉絲為她澄清，指她曾表示想要重新整理自己、重新開始，所以今次才會有清理社交網關注的舉動，並非有意針對合作對象。

另外，趙露思前日在社交平台分享數張雪景照，站在她身旁的是馬伯騫，這組合令人回想起兩人早前二人於劇集《偷偷藏不住》的兄妹角色「桑稚」和「桑延」，引起網民廣泛關注。在其中一張照片中，馬伯騫擺出搞鬼姿勢，趙露思則在旁展露燦爛笑容，完美重現劇中兩兄妹的歡樂互動，粉絲紛紛留言：「桑稚桑延合體了」、「這兄妹戲內戲外都這麼有愛」及「要回去重刷一遍。」此外，其新綜藝《小小的勇氣》備受期待，這不僅是她的復出工作，也象徵着她在面對困難後重拾信心，向大家展示了她的勇氣。