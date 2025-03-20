傳金賽綸生前已嫁圈外人 金秀賢連環被品牌飛起 隨時賠到破產

韓星金秀賢最近被爆於女星金賽綸未成年時開始交往，形象跌至谷底，他原定於本月底在台灣參加音樂騷，但未知會否如常出席，如違約或會被索償，加上近日被多個品牌飛起，隨時賠到破產。而金賽綸昨日突然被爆生前曾因懷孕而與居於美國的圈外男友結婚，又傳她曾經墮胎。

金秀賢原定本月底到台灣高雄演出「第2屆高雄櫻花季」音樂騷，受醜聞影響行程恐生變，若他缺席演出即等同違約，或被索償3,000萬台幣（約706萬港元）違約金。據悉金秀賢原定在本月30日出席活動，於晚上9時擔任壓軸嘉賓，個人演出40分鐘，酬勞估計高達40萬美元（約312萬港元）。但據知情人士透露，以他現時情況估計寧可違約，也不願訪台成為眾矢之的，故出席活動機會甚微，如今主辦方正另覓同一級數人選頂上。

而金秀賢代言的家電品牌前日發聲明稱已終止與他相關的品牌宣傳活動，以及把宣傳物料全部下架，而最近已有多個品牌宣布與他解約，加上他正拍攝串流平台劇集《山寨人生》的違約金達1,800億韓圜（約9.6億港元），所以網民指他隨時賠到破產。

而被金賽綸家人提告的網紅李振浩昨晚突然爆料指金賽綸生前與圈外男友結婚並居於美國，又指金賽綸當時是因為懷孕而提出結婚，但之後已經墮胎，並且流出她與經理人公司的私密錄音檔，但消息未得到證實。

金智媛訪港封嘴 金智媛前日襲港，吸引過百粉絲接機，場面混亂，昨日她現身尖沙咀出席代言品牌活動，吸引逾200粉絲追星，人群逼滿名店兩旁及對面馬路，場面極度墟冚。金智媛甫現身記者會即甜笑揮手打招呼及用英文自我介紹，又不斷派心，相當親民。活動不設訪問環節，所以未能提問有關金秀賢的問題。活動上金智媛大讚香港充滿活力，港迷很熱情，令她感受到滿滿的愛。她全程現身僅8分鐘，對於活動極速完結，她亦不禁露出驚訝的表情。