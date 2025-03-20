暢所欲玄：清明節掃墓有禁忌！

4月4日是清明節，不少人都會掃墓祭祖，以表孝心。不過，清明節掃墓都有些禁忌及應注意事項，大家要留意！

1.「掃墓時間」忌太晚：掃墓時間最好是在早上5時後，下午3時前便要完成拜山活動，因為時間愈晚，陰氣愈大，別說到「易撞鬼」那麼嚴重，氣場不好都會影響運程。

2.勿帶「有刺花」拜祭：有人會帶花拜山，最好是白色菊花，忌帶有刺的花朵，如先人喜歡玫瑰，去刺後便可。

3.勿穿奪目衣服：拜祭先人講求尊重，勿穿大紅大紫奪目衣服，全身黑色亦不宜，因陰磁場較易附着或接近，樸素衣物最合適。

4.重症、大病初愈者、孕婦忌掃墓：別說這類人易招靈界朋友的鬼神之說，單是山路崎嶇難行，易生意外，已經是不應前往墓地的原因了。

5.勿叫人全名：掃墓忌諱叫人「全名」，時運低者隨時被靈界朋友跟住唔走，而科學上來說一般人被叫全名時會感到特別緊張，令人不安。

6.兒童太細不宜拜山：有指3歲以下的孩子最易看到另一個世界。從科學角度而言，無論是城市裏的墓地還是鄉下墓地，基本都是在山上，清明節期間，天氣濕冷，年紀太小的小朋友容易疲倦又免疫力不好，舟車勞頓容易生病。

堪輿學家陳定幫師傅