娛樂

江嘉敏行名店試靚衫
藝人江嘉敏離開無綫回復自由身後，雖曾表示經濟不穩，但工作一單接一單，日前更轉行高貴形象，到名店試衫。她去年起頻頻分享收花相，又大晒多個名牌手袋。其實入行多年的她賺到不少，更曾在節目中稱有女同事以不同理由向她借錢，前後借了近10萬。她稱對方一直借故不還錢令她大感不悅，直言已經「冇Freind做」！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者