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江嘉敏行名店試靚衫
藝人江嘉敏離開無綫回復自由身後，雖曾表示經濟不穩，但工作一單接一單，日前更轉行高貴形象，到名店試衫。她去年起頻頻分享收花相，又大晒多個名牌手袋。其實入行多年的她賺到不少，更曾在節目中稱有女同事以不同理由向她借錢，前後借了近10萬。她稱對方一直借故不還錢令她大感不悅，直言已經「冇Freind做」！
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