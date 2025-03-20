具俊曄擬返韓避靜 大S笑顏再現 母悲喊：女兒回來了

台灣女星徐熙媛（大S）上月在日本旅遊期間猝逝，日前正式下葬，而徐母一直未能平復喪女之痛，上周更在社交平台發文：「一個善良的女人、心！被凌虐10年、想想是甚麼感覺？她正得意的訥！人死了又換樣了？」矛頭直指大S前奶奶張蘭。

徐母沉寂數日後，昨日凌晨連發3篇文，內容是影片截圖，當中見大S留有一頭烏黑長髮，對鏡頭展露燦爛笑容，一旁文字寫着：「就當是替我去感受這美好的世界。」雖然該影片特別標註是「AI生成」，但難免觸動到徐母思念女兒的心情，悲痛表示：「我女兒回來了」、「寶貝回家」，令人心痛不已。網民見狀紛紛留言安慰：「熙媛也不希望看到你這樣」、「給你一個大大擁抱，請照顧好自己，希望你很快會好起來」、「要好好活下去！為了熙媛和全家人堅強的活下去。」據了解，徐母疑是夢到大S才發布該貼文，而其他親友亦不時夢見大S，指她在夢中很開心，親友都對此感欣慰。

汪小菲廣州擴業務 隨着大S離世，其丈夫具俊曄會否留在台灣引起關注。目前大S的雕像紀念碑仍在趕工中，據知具俊曄待雕像完成後，會進行祭拜，然後回韓國首爾探望年邁的母親和姊姊等親友。而日前特地來台陪伴具俊曄、協助處理大S後事的韓籍好友麥可，因為在韓國、紐約都有生意，他打算待大S後續相關事情告一段落後，帶具俊曄到紐約散心。

另一邊廂，有網民在社交網批評汪小菲老婆Mandy，指摘她沒帶大S的子女參加葬禮，而是帶他們去手作美術課，Mandy回應：「孩子們不應該有正常的生活嗎？他們是孩子，並不想天天被關在家裏，你說的那種時候我們並未收到任何通知，跟你們一樣看網絡才知道的。」似暗示兩個孩子未獲邀參加葬禮。至於汪小菲同樣缺席前妻大S的葬禮，前日其品牌「麻六記」的廣州分店開業，他以一身藍色西裝亮相。