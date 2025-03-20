拍劇上遊艇開工 Marf操定Body 唔介意着三點式

女團COLLAR成員Marf及芯駖即將為新劇及舞台劇演出，Marf大爆新劇有遊艇戲，平時有操練的她自信表示不介意穿三點式上陣。至於跟朱栢康、麥沛東合作的芯駖自認笑點低，排練前要先笑飽才埋位。

COLLAR成員沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、 李芯駖、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）及蘇雅琳（Ivy）自參加選秀節目《全民造星IV》後組團，眾人發展不俗，先後推出個人作品，雖然早前一度傳出她們會「單飛」作獨立發展，但去年推出首張EP又開首個演唱會，以成績答謝粉絲。

現時她們各自有不同範疇工作，昨日Marf與香胤宅現身香港國際影視展，宣布將拍攝新劇《The Season》，同劇的演員還有木村光希和盧靖姍，不過二人未有出席活動。Marf昨日受訪時透露劇中會有遊艇戲份，自言不介意穿泳衣演出，她說：「未知使唔使着泳衣，但我冇所謂，我着大家都會着，三點式都冇所謂，依家膚色黑啲自信大啲，平時都有操練身形做足準備。」

芯駖笑飽先排練 至於另一成員芯駖則會為舞台劇演出，早前她跟麥沛東、朱栢康等同劇演員拍攝海報，她驚訝說：「冇諗到海報拍攝，呢班前輩可以一秒入戲，要笑就笑，要兇狠就即變臉。」排練過程笑料百出，自認笑點低的芯駖為了不影響其他隊友，惟有在排練室一次過笑飽才埋位排練。