中娛星動：《浪姐6》搵「外援」壯聲勢 張栢芝嚇窒鄧萃雯 楊紫借機谷劇

內地選秀節目《乘風2025》（浪姐6）即將啟播，節目組決定讓她們邀請一眾星級好友「聲音導航」壯聲勢。其中鄧萃雯打給「師姐」張栢芝，卻被對方的感想嚇怕，而楊紫則在電話中趁機宣傳新作。

《浪姐6》早前低調安排30位姐姐雲集海口沙灘開始錄製，昨日宣布節目將於本月21日推出，同時上架主題曲《她行》MV。一眾姐姐走文藝路線於海邊吹風，有別於過往數季，姐姐今次不再大合唱，終於有了分詞演唱部分。

由本季參賽姐姐名單流出開始，已被質疑號召力不夠，僅得葉童、鄧萃雯、侯佩岑及江一燕等較有知名度，大會見狀靈機一觸，於海邊搭起電話亭，要求眾人各自打電話給好友取經，結果梁家輝、張栢芝、楊紫、虞書欣及檀健次等大咖紛紛「聲援」節目，相關片段瞬間登上熱搜，可見宣傳技倆相當成功。

葉童致電梁家輝時自爆與對方合作拍攝電影《我愛你》後心態變了，更講到淚如雨下用手拭抹，鄧萃雯則打給曾參加《浪姐》的張栢芝，一向爽直的栢芝形容參加這個比賽「辛苦過生仔」，嚇到鄧萃雯O晒咀。輪到管樂打給楊紫時，楊紫竟反客為主趁機宣傳，叫好友稍後於台上幫忙宣傳其新劇《錦繡芳華》，而祝緒丹與虞書欣通話時不停放閃大叫「寶貝」，閨蜜情令人動容。

淘汰名單率先流出 不過節目未出街，已有路透消息指劉禹彤及蔣夢婕在第二次公演時已遭淘汰。另外，有指鄧萃雯日前離開攝影棚時，對門外等候的粉絲視而不見，即被指耍大牌，及後她澄清只是怕凍急着離去，才引起美麗的誤會。