粗暴強吻 惹起公憤 張振朗做慣好男人 如願渣番次

視帝張振朗在新劇中挑戰做渣男，更對女神劉穎鏇粗暴強吻，激起網民回響，振朗開心觀眾入戲，自命一向對女人好好，所以才想演一次衰男人。

無綫劇集《奪命提示》本周起熱播，前晚監製文偉鴻率領眾演員包括張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍和丁子朗等出席晚宴食飯睇電視。戲中振朗對Tiffany強吻又辱罵，Tiffany咬唇還擊，激烈場面引起網民熱烈討論。振朗表示拍攝時好專業，所以不擔心與女友一同觀看「咬唇戲」，又笑謂：「角色好衰，對女人唔好，平時我對女人太好啦！想試吓做衰人。Tiffany好鍾意被虐，懷疑佢畀咗錢監製，哈哈！」

Tiffany指初時擔心整痛對方，後來振朗叫她放膽大力咬，慶幸沒咬出血。她又指劇中好多靚衫着，第一集便換了6套衫，網民卻對宣傳片中她着上Bra top一幕最讚嘆不已，她表示此衣着是為引壞人出動，所以必須要連戲。

坐大髀胸壓感尷尬 至於郭柏妍坐上丁子朗（丁丁）大髀互相胸壓一幕，畫面亦相當震撼，丁丁表示拍攝時確是尷尬又怕醜：「幕前從未試過，好驚令對方唔舒服，男演員會好大壓力，又擔心畀佢啲粉絲鬧。」郭柏妍表示幸好拍攝時有很多工作人員在場，並非單對單，否則會更尷尬。丁丁之前於《美麗戰場》演過渣男，笑言也能拍得出，郭柏妍就講笑說：「你係做得出呀！」