芝加哥亞洲躍動電影節 《破．地獄》揚威國際 衛詩雅奪「傑出演員獎」

英皇電影《破．地獄》揚威國際，女主角衛詩雅在芝加哥亞洲躍動電影節中獲頒「傑出演員獎」，由於是她在亞洲以外首次獲獎，感到莫大鼓舞，令她更有信心演繹好每一個角色，今次已是其第6個個人獎項，期望在下月舉行的金像獎再下一城。

《破．地獄》繼續保持強勁氣勢，電影港澳累積票房數字高達1億6千萬，已定於4月4日推出加長版，片中各主角更頻頻獲獎，當中「郭家一門三傑」許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）及朱栢康在早前的「香港電影導演會年度大獎」中，分別奪得影帝、影后及最佳男配角三項殊榮。此外，《破》片在下月舉行的香港電影金像獎獲18項提名，刷新近10年提名紀錄。昨日再獲得好消息，Michelle又憑《破》片在芝加哥亞洲躍動電影節獲頒「傑出演員獎」（Extraordinary Actor Awards），影展方面高度讚揚她奉獻了職業生涯最精湛的演出，故獲獎絕對是實至名歸。

第6個個人獎項 今次是Michelle憑《破》片第一次得到亞洲以外的獎項，更是第6個個人獎項，當她獲悉喜訊後，形容深感榮幸，並表示：「非常開心能夠在芝加哥亞洲躍動電影節獲頒發傑出演員獎，特別多謝《破．地獄》團隊嘅扶助，呢份肯定令我更有信心演繹好每一個角色。接住落嚟我會好好把握每一個演出機會，繼續進步，多謝大家一直嘅鼓勵！」另外，她回想拍攝戲中關鍵場口時，因緊張而獨個兒坐在一角沉默不語，幸好得到導演從旁開導，讓她能順着劇情發展。到正式拍攝時，她由心中的鬱結到爆發的一刻，在與朱栢康充滿默契的互動下，一下子便自然流露得釋放出來，短短一個上午便完成這場揪心的場口。

另外，Michelle上月與拍拖兩年多的醫美醫生周祉安已經舉行婚禮，而上周日為招待其他圈外好友，故再辦第二場婚宴。她依然跟足傳統儀式，安排上頭與翌日接新娘。在晚上婚宴中最驚喜莫過於歌手周殷廷（YT）現身獻唱，搞到全場歡呼尖叫，至於身為新娘「好姊妹」的陳家樂則化身Rock友，彈結他演奏謝霆鋒的名曲《活著VIVA》，並與Live Band一同助興，其太太連詩雅亦有上台，掀起全晚高潮。