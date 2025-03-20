「神徒」傳種票 AL企硬力撐 姜濤贏波拋金句：對得住攞嘅獎最重要

男團MIRROR兩大人氣王姜濤及Anson Lo（AL）就頒獎禮鬧出種票風波首度開腔，前者未獲歌曲獎，先在籃球賽奪得「最有價值球員」的榮譽，直言攞獎最緊要實至名歸；至於AL則企硬撐粉絲，自言對爭獎抱平常心。

ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》將於下月6日假啟德體藝館舉行，頒獎禮增設現場投選的「人人樂壇年度歌手及歌曲大獎」兩個獎，而網上爆出AL粉絲「神徒」可優先訂購頒獎禮門票，激到姜濤粉絲「姜糖」怒轟不公！捲入是非中的姜濤前晚打波最重要，偕隊友Stanley、Edan、張繼聰、林奕匡、馮允謙、ERROR成員193及肥仔等，分成藍、白兩隊進行籃球賽，笑言「多食蕉」就充滿鬥心及力量的他可謂一個救全隊，扭轉落後16分的劣勢，瞓身投籃搞到雙膝受傷，連褲都磨穿，結果他所屬的藍隊在加時作賽後以56比54勝出，他的得分更是全場最高有22分，登上「最有價值球員」寶座。

強調友情不變 心情大靚的姜濤賽後分享感受：「無論邊個贏都好，個個都係冠軍。」提到有指「神徒」獨得頒獎禮優先訂票權，對選情造成不公，他認為毋須多理：「相信公司有渠道令每個觀眾有投票權，從來冇諗過唔公平呢啲嘢，做好自己崗位就得。（影響你攞獎喎？）唔怕，歌手有獎就開心，好似呢個球賽咁。」他續指與AL的7年友情不變：「最大敵人係自己，對唔對得住自己攞嘅獎最重要。」並撐公司添投票制，只是想為觀眾添新鮮感。對於在韓國拍團綜時，被經理人花姐鬧「唔夠Man」，「姜糖」認為花姐偏幫AL，姜濤爆Seed：「今日夠Man啦！」

至於被推到風口浪尖的AL，昨晨現身香港國際影視展活動，首度回應種票風波，他力撐「神徒」：「同公司了解過，係假嘅，公司事前冇分配過任何飛畀任何單位，網上謠言唔好信，希望唔好再傳落去。每年頒獎禮前必多謠言，所以都習慣咗。」他表示以平常心面對獎項，歡迎各路粉絲出席頒禮獎支持自己的歌手，但切勿助長黃牛黨。不過，記者之前曾向其所屬的ViuTV求證「神徒」偷步訂票一事，官方回覆卻是「不回應」。

謝安琪搵Stanley尋仇 另外，跟姜濤同隊打波的Stanley全程拍住上，更同告受傷，一度要離場敷冰，事後他表示：「我畀ROVER成員希晉用膝頭撼親膝頭內側，不過冇肌肉分離，只係彎腳時有痛感，唔關佢事，自己太搏。」而謝安琪專誠捧老公張繼聰場，不但未有體恤Stanley受傷，更代夫出頭，向搶波拍跌阿聰的Stanley「尋仇」：「佢嚟我哋屋企食飯就落瀉藥！」Stanley笑說：「下次同阿聰一組，佢食咩，我食咩！」

在球場上同樣耀眼的還有打波打到香汗淋漓的林愷鈴（Ashley），以及個人得8分成最高分數女球員的蘇皓兒（Chloe）。談及所屬的白隊輸波，Chloe唉聲嘆氣：「實不相瞞，我仲以為自己會贏，點知藍隊好勁，好多攔截，好快反超前，有啲失望，因為好勝心強。」被指斯文的Ashley則為自己平反，揚言有射過籃。