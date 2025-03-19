金秀賢被爆上金賽綸屋企 蜜會摸腰

韓星金秀賢最近被爆曾與已故女星金賽綸拍拖，短片頻道「橫豎研究所」公開兩人親密合照，指金秀賢於女方15歲開始交往6年，但金秀賢只承認在女方成年後相戀一年多，卻遭網民鬧爆他講大話。金秀賢所屬的Gold Medalist事務所昨午再發聲明回應一連串指控，包括否認曾因金賽綸上載與金秀賢的合照而向她索償，又否認禁止她與同門藝人聯繫，近日網上流傳疑似是金賽綸與金秀賢在2015年的約會照，事務所否認相中男子是金秀賢，又指金賽綸的家人及外界持續散布事務所沒有人到靈堂弔唁的謠言，澄清金秀賢方面有派人先後於2月17及19日到靈堂與金賽綸的家人見面，並送上了悼念花牌及帛金。不過，金賽綸的家人對金秀賢的聲明感失望，昨晚再透過「橫豎研究所」公開當年兩人在家中約會的短片，影片由金秀賢拍攝，可見他在片中摸金賽綸的腰部。