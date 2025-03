美國電台音樂頒獎禮 天后發威 瑪莉亞擸獎自爆秘密 Taylor成大贏家

大會亦頒發「創新者獎」給美國百變天后Lady GaGa,她以一黑一紅服裝出席頒獎禮,亦憑與男歌手Bruno Mars合唱的歌曲《Die With a Smile》獲「最佳合唱獎」。至於今屆大贏家就是橫掃10項最多提名的流行天后Taylor Swift,她全晚共獲8個獎,包括「年度歌手」、「年度流行專輯」、「最佳歌詞」及「最佳MV」等,其中她去年完成的全球巡唱《Eras Tour》就獲頒「世紀巡迴演唱會獎」,而她與美式足球員男友Travis Kelce更一同獲「最受歡迎演唱會驚喜嘉賓獎」。身在紐約的Taylor雖然缺席,但有拍片講得獎感受,她稱今次的巡唱是其人生目前為止所做的最具挑戰性工作。至於擊敗Taylor奪得「年度流行歌手獎」的小天后Sabrina Carpenter亦缺席頒獎禮,她有拍片講得獎感受。

此外,美國女星「白雪公主」Rachel Zegler憑參與的百老匯舞台劇《羅密歐與茱麗葉》(Romeo + Juliet)獲頒「最佳百老匯首次演出獎」,她預錄片段講感受。另一方面,Rachel前日公開新造型,表示向1937年為原版動畫《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)「白雪公主」配音的女星Adriana Caselotti致敬,她表示自己的一切都歸功於她。不過,照片曝光後又再次惹來網民批評,網民批評她「虛偽」,指她曾公開批評過原版動畫「古怪」及「過時」。