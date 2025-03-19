美國電台音樂頒獎禮 天后發威 瑪莉亞擸獎自爆秘密 Taylor成大贏家

美國年度電台音樂頒獎禮《iHeartRadio音樂獎》前日於美國荷里活杜比劇院舉行，美國流行樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）獲大會頒發「偶像獎」，她上台領獎時大放笑彈，並大爆鮮為人知的秘密！

瑪莉亞上台領獎時，電視台影到其緋聞男友歌手Anderson .Paak扶她上台，因而令兩人的緋聞升溫，早前他們已被多次影到約會外出。向來出名貪靚的瑪莉亞盡顯「風騷」，甫上台即問觀眾：「我只想問你一條問題—啲燈光可以嗎？因為我唔鍾意差嘅燈光。」而擔任主持人的男歌手LL Cool J即示意燈光OK，她致詞時亦爆料，點名多謝iHeartRadio主席John Sykes，並大爆他才是其歌唱事業首位經理人而非另一個「他」（即首任老公音樂人Tommy Mottola）。此外，瑪莉亞最後亦向愛爾蘭裔的已故母親致敬：「趁住St. Patrick's Day（愛爾蘭節日），我想向我母親Patricia Carey致敬，佢送畀我音樂嘅禮物。非常多謝你！愛你！」

GaGa攞獎打孖上 大會亦頒發「創新者獎」給美國百變天后Lady GaGa，她以一黑一紅服裝出席頒獎禮，亦憑與男歌手Bruno Mars合唱的歌曲《Die With a Smile》獲「最佳合唱獎」。至於今屆大贏家就是橫掃10項最多提名的流行天后Taylor Swift，她全晚共獲8個獎，包括「年度歌手」、「年度流行專輯」、「最佳歌詞」及「最佳MV」等，其中她去年完成的全球巡唱《Eras Tour》就獲頒「世紀巡迴演唱會獎」，而她與美式足球員男友Travis Kelce更一同獲「最受歡迎演唱會驚喜嘉賓獎」。身在紐約的Taylor雖然缺席，但有拍片講得獎感受，她稱今次的巡唱是其人生目前為止所做的最具挑戰性工作。至於擊敗Taylor奪得「年度流行歌手獎」的小天后Sabrina Carpenter亦缺席頒獎禮，她有拍片講得獎感受。

此外，美國女星「白雪公主」Rachel Zegler憑參與的百老匯舞台劇《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet）獲頒「最佳百老匯首次演出獎」，她預錄片段講感受。另一方面，Rachel前日公開新造型，表示向1937年為原版動畫《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）「白雪公主」配音的女星Adriana Caselotti致敬，她表示自己的一切都歸功於她。不過，照片曝光後又再次惹來網民批評，網民批評她「虛偽」，指她曾公開批評過原版動畫「古怪」及「過時」。