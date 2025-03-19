暢所欲玄：蛇年寶寶

陸續有蛇年寶寶誕生，不妨參考以下肖蛇寶寶與不同生肖父母的親子關係。

父母肖鼠：鼠思維靈活，變化多端，蛇也是反應敏捷，彼此尊重，能互相支持。

父母肖牛：牛做事踏實，懂得欣賞蛇的靈活多變，能互補不足，和諧共處。

父母肖虎：虎個性急進，易令肖蛇感到壓力，宜多給予空間讓子女自主發展。

父母肖兔：兔溫和包容，能給予肖蛇子女自由度。

父母肖龍：龍具領導才能，但喜歡控制別人，宜尊重肖蛇子女的想法，才能相處融洽。

父母肖蛇：雖明白對方，但也有互咬之象，慎防命格上過於相似而起爭執。

父母肖馬：有云「蛇纏馬腳」，肖馬急躁，蛇則拖延，兩者性格迥異，聚少離多反而感情更好。

父母肖羊：羊性格溫順，易被蛇欺負，要互相平衡，從小作出適當引導。

父母肖猴：猴靈活多變，能理解肖蛇子女的思維，雖偶有矛盾，但基本上相處愉快。

父母肖雞：雞者活潑，喜爭辯，蛇則傾向內斂靜態，互相配合得宜。

父母肖狗：狗忠誠可靠，能給予肖蛇子女安全感，但需注意不要過分保護。

父母肖豬：豬樂於付出，能滿足肖蛇子女的需求，但始終是六沖生肖，宜聚少離多。

堪輿學家麥玲玲師傅