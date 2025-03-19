歌手廖嘉敏近日推出「自我關懷3部曲」的第2部曲《給世上不可或缺的人》，還遠赴台南拍MV，並於前日舉行首映會。席上她感激團隊的努力，並分享拍攝過程的苦與樂，直言期待透過這首歌喚醒人們對自身價值的覺醒，並在彼此的連結中找到力量。