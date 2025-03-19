港產片《九龍城寨之圍城》在日本上映後掀起熱潮，當地票房已突破3億日圓（約1,557萬港元）！主演的古天樂、林峯、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞，登上下周三面世的日本雜誌《an.an》Back Cover，並預告連續兩周刊載5人的訪問及特別拍攝的寫真。