獨家訪問：張繼聰力谷廣州騷 踩場向Busker挑機

歌手張繼聰前日在廣州一個商場與「面具人」玩突發Busking，兩人合唱了由阿聰作曲的陳奕迅歌曲《防不勝防》，吸引大批粉絲圍觀，氣氛熱鬧！表演後，阿聰向粉絲力推他於4月12日舉行的廣州演唱會：「嚟緊我會喺隔籬個場館舉行人生首個內地巡迴演唱會，聽到咁多掌聲，係咪即係會買飛入嚟捧場呀？多謝！」

出道20年做番歌手 昨日阿聰接受本報訪問時說：「唔係玩Busking，今次係宣傳我個廣州演唱會，只係見有位Busker唱我作曲嘅歌，咪同佢打吓招呼囉！上台唱咗半首歌就走咗啦！畀大家一個Surprise。」今年是他加入樂壇20周年，為令觀眾憶起其歌手身份，他除了在廣州舉行第一場中小型音樂會外，將於大灣區開巡唱，並計劃在港開騷及出新歌：「我始終都係鍾意音樂，有機會開騷好開心，有咩主辦單位邀請，我都好樂意嘗試。」

他大讚內地粉絲熱情，相信跟有追看其電視劇和電影有關，問可有興趣孖太太謝安琪到內地開騷？他表示暫沒此想法，但將來有機會也不介意，相信夫妻檔出騷會好好玩。