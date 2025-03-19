黃曉明公司打造「西遊三部曲」 《哪吒2》登影史票房No.5 狙擊《鐵達尼號》

內地賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》勢如破竹，上映至今屢破紀錄，全球票房已成功進佔第5位。有消息指美國有娛樂公司將把古典名著《西遊記》改編成動畫三部曲，該公司的導師製片人正是男星黃曉明。

內地賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）由大年初一上畫至今由頭帶到尾，全球票房一步一步向巔峰邁進。《哪吒2》全球最新票房收20億8千萬美元（約161億6千萬港元），該片自上月18日超越《玩轉腦朋友2》，登上全球票房第8位後，步伐未有停下來，在剛過去的星期六成功擊退2015年上畫的《星球大戰原力覺醒》，登上全球票房第5位。翻查紀錄，距離第4位的經典電影《鐵達尼號》不足2億美元（約15億5千萬港元）。雖然《哪吒2》在內地的票房走勢已放緩，但隨世界各地加入放映，相信仍有機會「擊沉」這位勁敵。

改編名著製作動畫 另一方面，美國娛樂公司「星光文化」（Stars Collective）在香港國際影視展上宣布，正根據古典名著《西遊記》改編製作動畫三部曲，擬以《八戒》、《美猴王》及《哪吒》重塑東方神話。值得注意的是，內地男星黃曉明於2021年加入「星光文化」，擔任《戴假髮的人》及《最後的真相》等多部影片的製片人。該公司的製片人還包括內地製片人韓三平和柯利明等，經過昨日最新查詢，證實黃曉明及韓三平等仍為該公司的導師製片人。