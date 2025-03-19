娛樂

蔡思貝走過崎嶇 踏出星辰
藝人蔡思貝近日在社交平台分享一輯於石灘拍攝的靚相，相中她穿上亮麗短裙，大騷長腿，站於嶙峋大石上擺出多個Chok爆甫士，當中還配合一些看來頗為特別的石景，型格十足！早前曾預告將拍攝劇集的她還留言：「讓崎嶇的路化作階梯，讓每一步都踏出星辰。」看來她對充滿挑戰的未來，相當有信心。
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