幕前幕後 難以兼得 李心潔「不務正業」恨拍港產片

影后李心潔近年減少幕前工作轉戰幕後，繼前年監製《富都青年》後，今年再任監製籌拍新片《黑潮》，不過她直言幕前才是她的「主業」，表示很久未有拍港產片，歡迎大家找她合作。

由李心潔、王禮霖聯合監製、池家慶導演的新項目《黑潮》，入圍第23屆香港亞洲電影投資會，3人近日來港，趁機認識來自世界各地的投資者及電影人，表示今次獲益良多，期望在這次投資會活動找到投資夥伴。

問到監製心潔會否兼任演出？她笑言只能二選一：「專心監製就唔做幕前，因為做演員要保持最好狀態上鏡。」她透露男主角已敲定由《富都青年》中演弟弟的陳澤耀擔任，至於女主角會在其他地方物色，又表示與王禮霖合作的《富都青年》成功，是促使二人再度合作的一個原因，坦言自己在市場、行政和規劃整部電影幾方面較弱，對方的10年監製經驗正好彌補這些弱項。王禮霖則透露今次電影製作預算約為800萬港元。

港馬市道無從比較 談到近年馬來西亞電影市道比香港更好，心潔指馬來西亞電影仍在努力發展中，加上當地有多個種族、語言和宗教，故兩者市場不可作比較。

提到香港影迷都很掛念她這個「鬼后」，她表示從影以來拍得最多的就是港產片，也很希望回港拍戲，強調幕前才是她的「主業」：「一直都有劇本搵我拍，亦都有搵我做幕後，要睇時機。」