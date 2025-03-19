中娛星動：疑出招博宣傳新劇 秦嵐魏大勛冇分手 同居斷正

「富察皇后」秦嵐與內地男星魏大勛2022年傳出緋聞，譜出姊弟戀成為熱話，可惜好景不常去年傳出分訊。不過，近日兩人被拍得共賦同居，感情一直有增無減，但亦有網民指秦嵐剛巧有劇播出碰巧又傳復合，極有蹭熱度之嫌。

內地女星楊冪2018年與劉愷威離婚收場，翌年與年輕3歲的男星魏大勛傳出緋聞，未有承認，緋聞最終不了了之。魏大勛亦不愁寂寞，2022年情傾年長10歲的《延禧攻略》「富察皇后」秦嵐，再譜姊弟戀。二人多次被拍得一起，更齊到三亞旅行，外界早已認定二人情侶關係。惟去年底卻屢傳分手消息，有指秦嵐拒絕魏大勛求婚，之後有內地傳媒稱兩人「應該是分手了！」

不過「分」訊原來是謠傳，又或是兩人只是耍花槍，「秦魏」近日被內地傳媒拍得共賦同居！只見秦嵐日前乘車回家後，其司機開車到魏大勛公司接他。晚上10時，魏大勛又乘坐該車輛返回秦嵐家，下車後自己按開密碼鎖進入家中，兩人疑仍在交往並同居。兩人「復合」即引起網民熱討，有人留言：「假分手嗎？」隨即登上熱搜。「秦魏」同居消息曝光後，秦嵐在社交網宣傳新劇《黃雀》，此劇昨日首播，被網民質疑她也是蹭熱度來宣傳新劇。

同劇王浩信贏讚賞 《黃》劇雲集不少紅人紅星參與，香港視帝王浩信亦有份演出，更被網民大讚北京腔的普通話正宗，如融入了內地生活，加上其演技精湛，深受內地觀眾歡迎。其實王浩信原名王昊，出生於新疆維吾爾自治區，有一半新疆血統，年幼時移居香港讀書成長，身為半個新疆人的他難怪普通話天分甚高，在內地大展拳腳可謂如虎添翼。