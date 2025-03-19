睇《新聞女王2》劇本O晒嘴 何廣沛「落床」侍候阿佘 高海寧正邪難辨

視后佘詩曼（阿佘）、何廣沛及譚俊彥再續前緣，在新劇中組成鐵三角，當中曾跟阿佘有床戲的何廣沛預告將有更激劇情，連高海寧也忍不住大爆他早已蓄勢待發。

視帝譚俊彥、高海寧、陳曉華、何廣沛及監製鍾澍佳昨日出席「香港影視展上海視聽精品推介會」，介紹無綫新劇《新聞女王2》。鍾澍佳透露今次故事內容圍繞傳統媒體與新媒體的對抗，劇情比上輯豐富。譚俊彥坦言因簽了保密協議故不能透露太多劇情，他指今輯會跟佘詩曼及何廣沛組成三角關係，合力完成任務：「新一輯我會返出嚟做番攝影師，同何廣沛一齊輔助佘詩曼。」

稍後試造型圍讀 而高海寧透露今輯將加入政府部門，掌握資源分配，角色變得更聰明及野心大，亦正亦邪，透露稍後會試造型及圍讀。

於上一輯跟阿佘有床戲的何廣沛指日前才收到劇本，笑言看劇本已令他「O嘴」，問到要否再騷肌演出？身旁的高海寧即大爆他早已預備，何廣沛笑謂：「角色上次喺床上服侍Man姐（佘詩曼角色名字），今次喺唔同位置繼續服侍佢。」