她以新歌《Lights Camera Action》打頭陣,並大晒中文高呼:「高雄!你們好嗎!」56歲的她寶刀未老,以巔峰狀態獻唱超過30首歌,戰衣閃亮華麗。除了新歌,她又唱出多首跳舞名曲包括《Can't Get You Out of My Head》、《Love at First Sight》等掀高潮,期間更走落台與粉絲近距離接觸,令全場High爆!