疑2015年與金秀賢拍拖斷正 戀愛日記證6年情 金賽綸生前遭恐嚇

韓星金賽綸的家屬昨日指她生前曾遭受金秀賢事務所恐嚇，禁止她再公開蜜照，否則會向她索償；又指整理遺物時發現她的日記及書信，記載兩人交往6年，正考慮向金秀賢一方提告，要求他真心道歉。

韓片《殺手代父》女星金賽綸上月16日自殺身亡，上周驚爆金秀賢於她未成年開始交往6年，但男方強調是在女方成年後相戀一年多。短片平台「橫豎研究所」連日來公開兩人的約會蜜照，聲稱攝於2016年，但遭金秀賢一方否認。昨日有網民翻出早於2015年8月，已有人上載金賽綸與身穿紅黑羽絨男子約會的照片，並指相中男子的打扮，與近日曝光照片中的金秀賢相似，而當年金賽綸年僅15歲，懷疑兩人當年約會被捕獲。

此外，金賽綸遺屬昨午委託律師起訴記者出身的網紅李振浩，指他自2022年起上傳多個虛假內容的短片，損害死者名譽。遺屬指金秀賢事務所Gold Medalist去年向金賽綸發出要求償還7億韓圜（約370萬港元）通知書，列明還款期限，並非如事務所聲稱只是形式上發信而非催債，而金賽綸之後向金秀賢發出求情短訊但未獲回覆，故上載兩人面貼面的照片。家人整理遺物時發現金賽綸之後再收到事務所發出的律師信，威脅她禁止再公開兩人蜜照，又嚴禁她與事務所其他藝人聯絡，聲言若因相關照片導致當時正播映的韓劇《淚之女王》蒙受損失，將採取法律行動向她索償。

家屬擬提告 家人又稱整理遺物時發現她的日記簿及書信，記載兩人交往6年，目前正考慮向金秀賢一方提告，要求他公開道歉。消息指金秀賢不肯承認在金賽綸未成年時已拍拖，應是擔心新劇《山寨人生》受醜聞影響，恐面對高達1,800億韓圜（約9.6億港元）違約金；另有指金賽綸家人曾聯絡近百間媒體，但沒人肯報道兩人的戀情。

另一方面，金秀賢有份參演男歌手G-Dragon主持的綜藝節目《Good Day》，製作組表示會作最大程度刪剪其鏡頭。