藝人傅嘉莉(Kelly)前日突然在社交網上載多張混血B女照並留言:「#family #lilprincess」。相中,她身穿米白色西裝外套,在床邊充滿愛意地看着熟睡的BB。而從其他照片可見,B女五官深邃,擁有水汪汪的大眼睛和高挺鼻樑,與Kelly似足餅印。雖然Kelly未有提及BB身份,但網民已急不及待送祝福:「Awww the baby has your big eyes」、「咁快生咗小朋友,好靚好可愛呀!」