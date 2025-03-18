現身街頭惹圍觀 林峯獲追捧捱嘲：咪又係人一個

藝人林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》再登事業高峰，分身乏術忙工作，而且人氣爆燈，所到之處皆吸引大批粉絲捧場。近日就有網民在社交網分享在街頭遇偶林峯的影片，表示：「街頭偶遇林峯，大媽金句引熱議！」片中所見，林峯以一身運動裝帥氣登場，在多位工作人員陪伴下過馬路前往活動地點，現場有不少市民和粉絲圍觀，林峯友善地向眾人微笑揮手，展現一貫的親和力，期間有人想湊近拍照，他亦沒有黑面，全程微笑示人，身旁的工作人員則禮貌護駕：「唔好意思，唔該讓一讓。」

佘詩曼同病相憐 不過在「阿峯、阿峯」的歡呼聲中，竟有一位女士不屑地說：「咪又係人一個，有咩唔同啫？」不少粉絲對此感不滿，嘲諷該女士：「因為佢覺得咪又係人一個，有咩唔同啫，然後要拍低仔細研究吓有咩唔同囉。」未知林峯當時是否有聽到該女士的說話，見他依然Keep住笑笑口。網民普遍認為這位女士的言論不太恰當，認為藝人雖然是公眾人物，亦應得到基本尊重。

事實上，視后佘詩曼亦經歷過同類事件，她早前在長洲拍攝新劇，吸引大批街坊圍觀，由於聚集的人愈來愈多，引起其中一位街坊的微言，工作人員在旁不停安撫。