中娛星動：有望夥迪麗熱巴鬥戲 肖戰影響力登全球十大 睇齊BLACK PINK
內地男神肖戰領銜主演的電影成績差強人意，但無礙片約主動送上門，有傳他即將開拍間諜劇，與女神迪麗熱巴鬥戲。近日他更登上影響力名人榜，成為榜上唯一的華人演員。
男星肖戰日前入選「Idol Royalty」公布的「2024世界十大影響力名人榜」，與韓國女團BLACK PINK成員Lisa、Jisoo及天團防彈少年團成員柾國等人並列，更成為榜單上唯一的華人明星，名副其實是「華人之光」，消息傳出後，粉絲都雀躍不已！
雖然肖戰主演的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》票房表現一般，但未有影響其人氣，目前手頭上兩部已拍好的作品計有電視劇《藏海傳》及電影《得閒謹製》，預計今年內推出。
擊敗實力派對手
上月結束米蘭時裝周行程的他，隨即傳出再有新搞作，有指他已落實接拍新劇《諜報是不封頂》，預計5月正式開機。此劇根據長篇小說改編，描述在亂世動盪中，潛伏在敵營的地下黨員為了完成組織任務而出生入死，故事相當緊湊。由於該劇是大男主間諜劇，男主角人選至為重要，原來落實由肖戰演出前，有傳劇組曾考慮過王凱及黃軒等實力派演員，但最終覺得肖戰最適合不過。至於女主角方面，盛傳新疆美女迪麗熱巴及唐嫣都在考慮之列，相信有關方面短期內將正式宣布選角，單是卡士已分量十足，令人期待！
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