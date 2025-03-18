獨家訪問：棺材舖開工諸事不順 鄧月平酒店遇爆炸 驚客死異鄉

「宅男女神」鄧月平（Larine）多年來不時穿州過省開工，原來早前曾經歷生死一刻！她在柳州入住酒店期間，房間的插頭突然漏電兼起火，Larine慶幸當時沒觸碰插頭，否則後果不堪設想，現時憶起仍猶有餘悸：「差啲客死異鄉！」

鄧月平早前到內地柳州與黃又南拍攝短片，由於製作費不多，他們要入住非常簡陋的酒店，各人入房後即用整支消毒藥水清潔整個房間，原本以為抹完後可以好好休息，豈料竟發生漏電爆炸事件！Larine憶述：「應該係電流問題，我同助手喺房度用手機叉住電聽歌，本來想瞓諗住去抆個插頭，點知個插頭突然爆炸起火，全間房黑晒，嚇到我哋好驚！」她慶幸自己「行慢一步」，否則觸及漏電插頭的話，後果堪憂，她猶有餘悸：「都算少少好彩，我黐喺插頭上面嘅平安符都燒爛埋，如果掂到（個插頭），我都應該拍唔到落去！」

屙嘔暈昡急吸氧 除了遇上爆炸意外，黑仔事件一不離二，Larine透露翌日在棺材舖拍攝時，一度病倒出現暈昡：「上午拍嘅時候都冇嘢，但下午突然間又屙又嘔同埋頭好痛，仲暈得好緊要，抖氣亦好唔順，助手即刻買咗支氧氣畀我吸，好彩之後慢慢冇事。」雖然諸事不順，但她慶幸人沒事，完成工作後順利回港。